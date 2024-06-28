Журналистам Казахстана вручили ведомственные и государственные награды

«Представители СМИ являются золотым мостом между обществом и властью. Поэтому каждый гражданин, проживающий в государстве, чувствует и ценит вашу работу, ведь через вас озвучиваются многие актуальные вопросы общества, и это способствует активизации и совершенствованию работы государственных органов».