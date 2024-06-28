Журналистам Казахстана вручили ведомственные и государственные награды

Президент подчеркнул значимость роли медиаработников в обновлении общественного сознания и укреплении национального единства. Он отметил, что развитие масс-медиа и защита прав журналистов являются приоритетными задачами государства.
«Вы показываете пример подлинного профессионализма, ежедневно обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы продолжите поднимать важные вопросы и содействовать продвижению наших общенациональных ценностей».
Президент также напомнил, что казахстанская журналистика обладает богатой историей и уникальным стилем, сформированным несколькими поколениями мастеров пера. Глава государства подчеркнул важность сохранения этого наследия.
По случаю Дня работников средств массовой информации состоялось торжественное мероприятие, на котором Министр культуры и информации Аида Балаева и советник — пресс-секретарь Президента Берик Уали вручили журналистам ведомственные и государственные награды.
«Представители СМИ являются золотым мостом между обществом и властью. Поэтому каждый гражданин, проживающий в государстве, чувствует и ценит вашу работу, ведь через вас озвучиваются многие актуальные вопросы общества, и это способствует активизации и совершенствованию работы государственных органов».
Почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» получил ветеран журналистики Құдайберген Тұрсын. Орденом «Құрмет» был награжден Абай Балажан, шеф-корреспондент телеканала «Евразия». Светлана Пенькова удостоилась медали «Ерен еңбегі үшін». Благодарность от Президента РК была вручена корреспонденту «Informburo.kz» Айгерім Уммат и другим.