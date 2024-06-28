Кочанова: эпоха постглобального мира переживает решающий этап формирования

«Сегодня мы подводим итоги первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Уже становится доброй традицией проводить заключительные заседания выездными, что в полной мере отвечает предназначению нашей палаты территориального представительства», — сказала Наталья Кочанова.



Начало работы восьмого созыва приходится на 2024 год, ознаменованный целым рядом важнейших событий в судьбе белорусского народа и нашей страны. «Успешно состоялось первое заседание VII Всебелорусского народного собрания — в его новом, конституционном статусе. Наш Президент избран председателем этого высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, а все члены Совета Республики стали делегатами. В этом году мы празднуем 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие Конституции Республики Беларусь, 30-летие института президентства, 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. И все это на фоне тотальной геополитической турбулентности, напряженности и неопределенности, когда происходят необратимые процессы в самомм мировоззрении человечества, переосмысливается философия сосуществования стран и народов, происходят тектонические сдвиги его ценностного фундамента. Эпоха постглобального мира, более справедливого, сбалансированного, многополярного переживает свой решающий этап формирования», — подчеркнула председатель Совета Республики.



Само время ставит перед парламентариями высокую планку. «И мы обязаны всецело посвятить себя служению нашей Родине, — отметила спикер. — Время выбрало нас!».