«Сегодня мы подводим итоги первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Уже становится доброй традицией проводить заключительные заседания выездными, что в полной мере отвечает предназначению нашей палаты территориального представительства», — сказала Наталья Кочанова.
Начало работы восьмого созыва приходится на 2024 год, ознаменованный целым рядом важнейших событий в судьбе белорусского народа и нашей страны. «Успешно состоялось первое заседание VII Всебелорусского народного собрания — в его новом, конституционном статусе. Наш Президент избран председателем этого высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, а все члены Совета Республики стали делегатами. В этом году мы празднуем 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие Конституции Республики Беларусь, 30-летие института президентства, 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. И все это на фоне тотальной геополитической турбулентности, напряженности и неопределенности, когда происходят необратимые процессы в самомм мировоззрении человечества, переосмысливается философия сосуществования стран и народов, происходят тектонические сдвиги его ценностного фундамента. Эпоха постглобального мира, более справедливого, сбалансированного, многополярного переживает свой решающий этап формирования», — подчеркнула председатель Совета Республики.
Само время ставит перед парламентариями высокую планку. «И мы обязаны всецело посвятить себя служению нашей Родине, — отметила спикер. — Время выбрало нас!».
Кочанова: эпоха постглобального мира переживает решающий этап формирования
28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Эпоха постглобального мира, более справедливого, сбалансированного переживает свой решающий этап формирования, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня мы подводим итоги первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Уже становится доброй традицией проводить заключительные заседания выездными, что в полной мере отвечает предназначению нашей палаты территориального представительства», — сказала Наталья Кочанова.