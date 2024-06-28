МИД назвал потенциальной угрозой планы Японии на учения у границ России

В конце июня учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей провел Тихоокеанский флот России. Минобороны 28 июня отчиталось об их завершении. В маневрах участвовали около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации и подразделения морской пехоты. Кроме того, в них задействовали боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».