Штаб Байдена: президент не покинет предвыборную гонку после поражения на дебатах

По итогам опроса телеканала CNN, устроившего дебаты, 67% телезрителей посчитали Дональда Трампа победителем дебатов. Сам Джо Байден, комментируя свое поражение, заявил: «Я думаю, мы хорошо справились». Он добавил, что не испытывает никаких опасений перед предстоящими выборами. «Трудно спорить с лжецом. The New York Times отметила, что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) солгал 26 раз», — сказал президент (цитата по The Hill).