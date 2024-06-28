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Штаб Байдена: президент не покинет предвыборную гонку после поражения на дебатах

Президент США Джо Байден продолжит участие в предвыборной гонке, несмотря на поражение на недавних дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщил глава предвыборного штаба господина Байдена Сет Шустер изданию The Hill.

Источник: Reuters

По итогам опроса телеканала CNN, устроившего дебаты, 67% телезрителей посчитали Дональда Трампа победителем дебатов. Сам Джо Байден, комментируя свое поражение, заявил: «Я думаю, мы хорошо справились». Он добавил, что не испытывает никаких опасений перед предстоящими выборами. «Трудно спорить с лжецом. The New York Times отметила, что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) солгал 26 раз», — сказал президент (цитата по The Hill).

Издание Politico сообщало, что поражение на дебатах вызвало панику среди сторонников господина Байдена в Демократической партии. Часть функционеров и спонсоров Демократической партии начали обсуждать замену его кандидатуры на выборах в ноябре.

Как пояснил неназванный источник портал Axios из команды Джо Байдена, президент слишком тщательно готовился к дебатам, из-за чего был уставшим. На дебатах, добавил чиновник, была важна энергия. Джо Байден впервые проиграл дебаты Дональду Трампу. Во время выборов 2020 года политики провели дебаты дважды. Тогда оба раза победил действующий президент.

Байден Джо