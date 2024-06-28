Пентагон: самолеты и БПЛА США продолжат действовать в международном воздушном пространстве

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американские военные самолеты и беспилотники продолжат действовать в международном воздушном пространстве в рамках закона. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, комментируя поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом БПЛА над акваторией Черного моря.