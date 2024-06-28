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Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

Министр иностранных дел Армении Ани Бадалян сообщил журналистам, что Армения получила приглашение и подтвердила свое участие во встрече партнеров в рамках саммита НАТО и 75-м саммите Североатлантического альянса. Встреча пройдет 9—11 июля в Вашингтоне.

Источник: AP 2023

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сказал господин Бадалян (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, США также готовы организовать новую встречу Армении и Азербайджана. Ранее сегодня, 28 июня, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен сообщил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены на встречу НАТО в Вашингтоне.

7 апреля глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. По его словам, стороны не могут договориться о взаимном признании территориальной целостности и об открытии коммуникации.

НАТО