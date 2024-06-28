Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

По его словам, США также готовы организовать новую встречу Армении и Азербайджана. Ранее сегодня, 28 июня, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен сообщил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана приглашены на встречу НАТО в Вашингтоне.