Эксперт заявил, что Байден и Трамп дезинформированы о ситуации на Украине

«Эти дебаты показали, что дезинформация об этой войне [на Украине] достигает самых высоких уровней в правительстве США. Байден убежден, что [президент РФ Владимир] Путин хочет возродить СССР, а затем намерен напасть на Европу. Это резко отличается от заявленных Путиным целей: [России нужны] гарантии того, что Украина останется нейтральной и не вступит в НАТО, что НАТО не превратит Украину в вооруженный антироссийский плацдарм на своей границе, а также, что гражданские права пророссийски настроенных украинцев будут защищены», — подчеркнул профессор, специализирующийся на вопросах, связанных с Россией и Украиной.