Байден признал свои ошибки на теледебатах с Трампом

Говоря о прошедших дебатах, руководитель вашингтонской администрации подчеркнул, что уже «не молодой человек». «Я не молодой человек, если уж говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю, что я знаю. Я умею говорить правду, — сказал Байден. — Я знаю, что хорошо, а что плохо». Он в очередной раз назвал Трампа «настоящей угрозой для страны». «Он (Трамп — прим. ТАСС) угрожает нашей свободе. Он угрожает нашей демократии», — подчеркнул хозяин Белого дома.