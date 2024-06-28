Обама охарактеризовал выступление Байдена на теледебатах как «плохой вечер»

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент США демократ Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.
«Плохие вечера дебатов случаются, поверьте, я знаю. Однако эти [президентские] выборы все еще представляют собой выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей и тем кто заботится только о себе», — написал он в X (ранее Twitter).
По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и экс-президента США Дональда Трампа, «именно поэтому так много стоит на кону в ноябре», когда состоятся президентские выборы.
27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. Байдену и Дональду Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу республиканцу. Второй раунд состоится 10 сентября на площадке телекомпании ABC.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от демократов.