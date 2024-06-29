Трамп: РФ и КНР не будут врагами для Вашингтона при «умном президенте» в США

«Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — сказал Трамп, выступая в штате Вирджиния.