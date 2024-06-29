Трамп: РФ и КНР не будут врагами для Вашингтона при «умном президенте» в США

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост главы американской администрации, считает, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона, если в США будет «умный президент».
«Если честно, у нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги, если у вас умный президент. Если у вас умный президент, они не враги, вы сделаете так, что с ними будет все замечательно», — сказал Трамп, выступая в штате Вирджиния.
«У нас проблем не было. Китай выплатил нам сотни миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов. И это было так просто, поскольку они уважали нашу страну», — добавил республиканец. «С ними можно делать великие дела», — подчеркнул он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Официально их кандидатуры будут утверждены партиями позднее летом.