Маск предположил, что США вообще никто не управляет

«Быть может, никто», — написал он в X (ранее Twitter). Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию бывшего претендента на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев Вивека Рамасвами, который написал, что поскольку нынешний президент США Джо «Байден в действительности не управляет страной, возникает неудобный вопрос: а кто [в таком случае управляет]».