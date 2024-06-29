NYT назвала Байдена «тенью» и призвала его выйти из президентской гонки

В посте прикреплена ссылка на материал о дебатах. «Байден во всех деталях походил на 81-летнего дедушку, каким он и является, тонким голоском бормоча невразумительные аргументы и часто тупо глядя, разинув рот, на то, как Трамп вел одну словесную атаку за другой. Байден неоднократно замирал и путался даже в некоторых репликах, которые он заранее подготовил», — так описывает состояние действующего президента ан дебатах издание.