Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана после подсчета 2,3 млн голосов

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидировали на внеочередных президентских выборах в Иране. Об этом сообщало агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов. Затем избирком Ирана подтвердил лидерство Пезешкияна после подсчета 2,3 млн голосов.