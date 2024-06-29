Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана после подсчета 2,3 млн голосов

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидировали на внеочередных президентских выборах в Иране. Об этом сообщало агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов. Затем избирком Ирана подтвердил лидерство Пезешкияна после подсчета 2,3 млн голосов.
Согласно сведениям агентства, Пезешкиян набирал 42,6% голосов, Джалили — 38,8%. Данные о голосах за второго кандидата от консерваторов — Мохаммада Багера Галибафа — агентство не приводило. Явка, по сведениям Tasnim, составила около 40%.