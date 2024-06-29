Шри-Ланка потребовала от России выплаты за погибших на Украине ланкийцев

Шри-Ланка пытается взаимодействовать и с Киевом по поводу своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине. В середине июня стало известно, что украинская сторона пока игнорирует запросы ланкийской на этот счет, писала Daily Mirror со ссылкой на источник.