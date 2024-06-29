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Боец из Усть-Кута Евгений Бабин погиб в зоне спецоперации

1 июля состоится прощание с военным из Иркутской области.

Источник: Администрация Усть-Кута

Боец из Иркутской области Евгений Бабин погиб, выполняя боевые задачи «за ленточкой». Жизнь мужчины оборвалась 14 июня 2024 года. В декабре он должен был отпраздновать свое 32-летие. Трагичными новостями поделились в администрации Усть-Кута.

— 1 июля состоится прощание с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, — уточняют власти города.

Друзья, родственники и земляки проводят Евгения Бабина в последний путь в Свято-Никольском храме по улице М. Харитонова. Начало церемонии в 13 часов.