Боец из Усть-Кута Евгений Бабин погиб в зоне спецоперации

Боец из Иркутской области Евгений Бабин погиб, выполняя боевые задачи «за ленточкой». Жизнь мужчины оборвалась 14 июня 2024 года. В декабре он должен был отпраздновать свое 32-летие. Трагичными новостями поделились в администрации Усть-Кута.
— 1 июля состоится прощание с воином, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, — уточняют власти города.
Друзья, родственники и земляки проводят Евгения Бабина в последний путь в Свято-Никольском храме по улице М. Харитонова. Начало церемонии в 13 часов.