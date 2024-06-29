Боец из Усть-Кута Евгений Бабин погиб в зоне спецоперации

Боец из Иркутской области Евгений Бабин погиб, выполняя боевые задачи «за ленточкой». Жизнь мужчины оборвалась 14 июня 2024 года. В декабре он должен был отпраздновать свое 32-летие. Трагичными новостями поделились в администрации Усть-Кута.