«Легендарный отряд, пример подлинного патриотизма». Лукашенко поздравил СОБР с 25-летием

«Четверть века СОБР ведет бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, защищая общественную безопасность и национальные интересы государства. Бойцы спецподразделения каждый день, не отступая ни на шаг и подчас рискуя жизнью, на суше, в воде и в небе выполняют уникальные по функционалу и сложности служебно-боевые задачи, оберегая мирный созидательный труд белорусов», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко выразил убеждение, что ставший уже легендарным отряд, будучи примером подлинного патриотизма, мужества и отваги, и далее будет верно служить стране и народу.



«Благодарю всех ветеранов и действующих бойцов, сделавших своей профессией и жизненным призванием служение Отечеству. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи, а вашим семьям — мира и добра», — выразил пожелания президент.