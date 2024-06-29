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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днем города

Градоначальник отметил, что у Новосибирска много званий и статусов, в частности, это третий город в России, а также самое крупное муниципальное образование.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Максим Кудрявцев поздравил жителей Новосибирска с 131-летием города. Градоначальник отметил, что у Новосибирска много званий и статусов, в частности, это третий город в России, а также самое крупное муниципальное образование. Поздравление было опубликовано на официальном Telegram-канале главы города.

«Я от всей души хотел бы поздравить всех вас с большой, замечательной датой 131 годовщиной со Дня основания города Новосибирска. За это время из небольшого поселка железнодорожников город превратился в огромный мегаполис», — отметил мэр.

Также глава города подчеркнул, что Новосибирск — это ядро новосибирской агломерации и центр Сибирского федерального округа, Город трудовой доблести.

Кроме того, Максим Кудрявцев добавил, что Новосибирск всегда был лидером Сибири. Однако самое главное богатство и достояние города — это люди, горожане, жители Новосибирска.

«Вместе мы решим все поставленные задачи, сделаем так, чтобы Новосибирск динамично развивался, чтобы в нем комфортно было проживать всем категориям граждан. Я искренне желаю всем удачи и успеха, мирного неба над головой, ярких свершений и новых побед», — сказал Максим Кудрявцев.