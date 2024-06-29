Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил горожан с Днем города

«Вместе мы решим все поставленные задачи, сделаем так, чтобы Новосибирск динамично развивался, чтобы в нем комфортно было проживать всем категориям граждан. Я искренне желаю всем удачи и успеха, мирного неба над головой, ярких свершений и новых побед», — сказал Максим Кудрявцев.