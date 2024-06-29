Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин покинул должность в мэрии, сообщает «Ъ-Прикамье».
Как рассказали изданию в администрации Перми, 28 июня стал последним рабочим днём Лапшина. Причины его ухода с должности не уточняются.
Дмитрий Лапшин работал в администрации Перми с 2013 года. Он был исполняющим обязанности начальника департамента и архитектуры, а после стал руководителем подразделения. В 2015 году Дмитрий Лапшин стал главным архитектором Перми.
В 2023 году в интервью perm.aif.ru Дмитрий Лапшин сказал, что главными своими достижениями считает работу с архитектурным обликом зданий (в частности, наведение порядка с вывесками на фасадах) и возвращение в Градостроительный кодекс понятий «гармония» и «композиция».
Напомним, Дмитрий Лапшин выпускник Уральской государственной архитектурно-художественной академии в Екатеринбурге. Он его карьера в сфере архитектуры длится более 25 лет. Лапшин член Союза архитекторов России, за высокий профессионализм награждён медалью имени Алексея Щусева.