Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецких компаний «Cengiz Holding» и «Kalyon Holding» во главе с их председателями Мехметом Ченгизом и Джемалем Калёнджу, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики РУз.
Компании представили планы по реализации перспективных проектов.
«В их числе — модернизация и строительство дорожной инфраструктуры, создание мощностей “зеленой” энергетики, совместное проведение геологических изысканий и освоение перспективных месторождений», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что с участием «Cengiz Holding» в Узбекистане успешно завершили два проекта — введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.
В ходе встречи также с удовлетворением отметили итоги заседания узбекско-турецкого Делового совета, состоявшегося в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Анкару. Подчеркнули необходимость ускоренной реализации достигнутых договоренностей.