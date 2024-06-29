Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики

Турецкая сторона представила планы по реализации перспективных проектов, в том числе по строительству дорожной инфраструктуры и созданию мощностей «зеленой» энергетики.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецких компаний «Cengiz Holding» и «Kalyon Holding» во главе с их председателями Мехметом Ченгизом и Джемалем Калёнджу, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики РУз.

Компании представили планы по реализации перспективных проектов.

«В их числе — модернизация и строительство дорожной инфраструктуры, создание мощностей “зеленой” энергетики, совместное проведение геологических изысканий и освоение перспективных месторождений», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что с участием «Cengiz Holding» в Узбекистане успешно завершили два проекта — введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.

В ходе встречи также с удовлетворением отметили итоги заседания узбекско-турецкого Делового совета, состоявшегося в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Анкару. Подчеркнули необходимость ускоренной реализации достигнутых договоренностей.

Шавкат Мирзиеев
экономика