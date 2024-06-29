Шавкат Мирзиёев и главы турецких компаний обсудили модернизацию экономики

Следует отметить, что с участием «Cengiz Holding» в Узбекистане успешно завершили два проекта — введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. Продолжается строительство еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.