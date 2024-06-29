США крадут у России деньги, используя ее активы, заявил инвестор

«Разумеется, это неправильно, когда страна попросту крадет чужие активы… Я это не одобряю и не считаю, что так должно происходить», — сообщил он агентству, комментируя решение США и их союзников использовать российские активы для получения с них доходов в целях поддержки Украины.
При этом Роджерс подчеркнул, что подобные действия позволяют себе правительства многих государств в период практически любых военных действий, а американские власти в настоящее время, по его мнению, пойдут на все для поддержки Киева.
«США постараются помочь Украине против России и будут делать все, что могут. Не знаю, поможет ли это Украине победить», — добавил он.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее «Большая семерка» согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.