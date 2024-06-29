Строители будущего. Президент наградил группу активной молодежи по случаю праздника

«Знакомясь с достижениями, целями и планами нашей молодежи, я получаю огромную энергию и вдохновение. Я рад, что у нас есть такие большие возможности для строительства Нового Узбекистана», — отметил Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении ко Дню молодежи.
Президент также рассказал, что в прошлом учебном году 55 юных узбекистанцев завоевали 8 золотых, 15 серебряных и 32 бронзовых медали на престижных международных олимпиадах по математике, химии, биологии, физике и информатике. На мировых конкурсах по культуре и искусству 383 наших участников завоевали главные призы, около 1400 — первые места.
За последние два года узбекские спортсмены завоевали более 900 золотых, свыше 550 серебряных и 731 бронзовую медаль на международных соревнованиях. Недавно на Кубке Азии по футболу в Катаре наша сборная впервые в истории Узбекистана смогла завоевать олимпийскую путевку.
В прошлом году Узбекистан был признан одной из самых быстро развивающихся стран в области молодежной политики согласно Индексу развития молодежи. Более 60 инициатив по поддержке молодежи, их вовлечению в государственное и общественное управление, решению важных социально-экономических вопросов были одобрены международным сообществом.
«Ваши достижения — это начало долгого пути. Государство может создать условия, кто-то может помочь. Но ваше будущее зависит только от вас. Поддерживаю всех наших молодых людей на этом пути, желаю успехов на пути к мечте», — сказал Шавкат Мирзиёев.