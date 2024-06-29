Строители будущего. Президент наградил группу активной молодежи по случаю праздника

«Ваши достижения — это начало долгого пути. Государство может создать условия, кто-то может помочь. Но ваше будущее зависит только от вас. Поддерживаю всех наших молодых людей на этом пути, желаю успехов на пути к мечте», — сказал Шавкат Мирзиёев.