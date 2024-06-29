Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране

Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, будет проведен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.