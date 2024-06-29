Пезешкиан лидирует на выборах президента в Иране

«Всего подсчитано 14 миллионов 70 тысяч 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, Саид Джалили — 5 миллионов 560 тысяч 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф — 1 миллион 891 тысячу 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади — 111 тысяч 967 голосов», — говорится в заявлении избиркома.
Голосование на президентских выборах прошло в Иране в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск до 00.30 мск.
Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005−2013) клирик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001−2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.
Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один не получит такого количества голосов, через неделю, 5 июля, будет проведен второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом.