Трамп пообещал подружить США с Россией и Китаем

«У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако в действительности они не будут врагами, если у вас есть разумный президент», — сказал политик.
Трамп заявил, что во время его президентства Америка пользовалась уважением со стороны других стран и не испытывала никаких проблем. Кроме того, по словам политика, наихудшие враги США находятся не за пределами страны, а внутри нее.
28 июня прошли дебаты действующего американского лидера Джо Байдена и Трампа. Действующий президент США заявил, что справился хорошо. Он отметил, что «сложно вести дебаты со лжецом». Глава государства сообщил, что, согласно подсчетам газеты The New York Times, Трамп в ходе дебатов соврал 26 раз. При этом когда сами журналисты поинтересовались у главы государства, хорошо ли он себя чувствует, Байден заявил, что у него болит горло.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.