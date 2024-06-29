Трамп пообещал подружить США с Россией и Китаем

28 июня прошли дебаты действующего американского лидера Джо Байдена и Трампа. Действующий президент США заявил, что справился хорошо. Он отметил, что «сложно вести дебаты со лжецом». Глава государства сообщил, что, согласно подсчетам газеты The New York Times, Трамп в ходе дебатов соврал 26 раз. При этом когда сами журналисты поинтересовались у главы государства, хорошо ли он себя чувствует, Байден заявил, что у него болит горло.