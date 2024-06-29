Владимир Путин сказал мэру Перми: быть главой города сложнее, чем губернатором

-У вас очень сложная работа, — ответил ему Владимир Путин. — Быть главой города — это сложнее, чем быть губернатором. А пониже — быть руководителем муниципалитета, еще пониже — района, сложнее, чем быть главой города. Это всегда так. Почему? Потому что чем ближе к людям, тем острее проблемы. Я не шучу даже, говорю абсолютно искренне и без иронии.