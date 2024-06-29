Владимир Путин сказал мэру Перми: быть главой города сложнее, чем губернатором

«Президент Российской Федерации отметил и промышленный сектор Перми, и роль нашего города в укреплении обороноспособности и развития двигателестроения страны», — сообщил мэр Перми Эдуард Соснин, рассказав об участии в видеоконференции с Владимиром Путиным. Президент пообщался с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В своем выступлении Эдуард Соснин поблагодарил президента за поддержку подготовки и проведения 300-летия Перми и за личное участие в форуме «Россия — спортивная держава».
-У вас очень сложная работа, — ответил ему Владимир Путин. — Быть главой города — это сложнее, чем быть губернатором. А пониже — быть руководителем муниципалитета, еще пониже — района, сложнее, чем быть главой города. Это всегда так. Почему? Потому что чем ближе к людям, тем острее проблемы. Я не шучу даже, говорю абсолютно искренне и без иронии.
Также президент положительно отозвался о пермских авиадвигателях.
«ПД-14 — замечательный двигатель, современный, сделанный по-современному, с отличными данными. Но и двигатель большой тяги ПД-35 — это не просто двигатель с чуть-чуть большей тягой, это по многим параметрам качественно новый продукт», — приводит его слова официальный сайт Кремля.