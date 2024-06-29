Молдавия может ввести визовый режим с РФ

Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье».
«Власти Молдовы хотят до президентских выборов ввести визовый режим с Россией», — говорится в сообщении.
В апреле министр иностранных дел республики Михай Пошпой заявлял, что Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы.
При этом ранее депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой утверждал, что следует ввести визовый режим с РФ. По его словам, в обозримом будущем для обеспечения национальной безопасности страны, стоит задуматься о введении визового режима с Российской Федерацией.