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Молдавия может ввести визовый режим с РФ

Власти Молдавии рассматривают вариант введения визового режима с Россией до президентских выборов в стране.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Власти Молдовы хотят до президентских выборов ввести визовый режим с Россией», — говорится в сообщении.

В апреле министр иностранных дел республики Михай Пошпой заявлял, что Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы.

При этом ранее депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой утверждал, что следует ввести визовый режим с РФ. По его словам, в обозримом будущем для обеспечения национальной безопасности страны, стоит задуматься о введении визового режима с Российской Федерацией.