Девушкам и молодым женщинам Узбекистана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставят однокомнатные квартиры в социальных домах

В этих квартирах они смогут проживать бесплатно в течение трех лет, пока не найдут работу и не встанут на ноги. Об этом президент сообщил на видеоселекторном совещании по вопросам молодежной политики. Мирзиёев поручил хокимам районов и областей создать типовой проект социального жилья и начать строительство.