Девушкам и молодым женщинам Узбекистана, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставят однокомнатные квартиры в социальных домах

В этих квартирах они смогут проживать бесплатно в течение трех лет, пока не найдут работу и не встанут на ноги. Об этом президент сообщил на видеоселекторном совещании по вопросам молодежной политики. Мирзиёев поручил хокимам районов и областей создать типовой проект социального жилья и начать строительство.
Президент также обозначил другие меры для получения достойного образования, заработка и улучшения условий жизни молодых женщин. Он поручил разработать план для обеспечения удаленной работой девушек, которые не могут выйти на работу по состоянию здоровья. А студенткам, воспитывающим детей до трех лет, поручил предоставить возможность получения образования в дистанционном формате.
Напомним, что с 25 июня в Узбекистане действует регламент оказания социальных услуг женщинам и их несовершеннолетним детям, подвергшимся притеснению и насилию.