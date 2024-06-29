Молдова получит от Всемирного банка $54,5 миллиона на повышение энергоэффективности

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Инвестиции в объеме 54,5 миллиона долларов США получит Молдова от Всемирного банка на реконструкцию общественных зданий и централизованной системы теплоснабжения с упором на образовательные учреждения в стране.
Средства поступят в рамках запущенной ВБ программы «Повышение энергоэффективности в Европе и Центральной Азии» (Программа E3).
Программа E3 предусматривает финансирование на сумму 1,46 миллиарда долларов США, еще 2,4 миллиарда долларов США будет привлечено из государственного, частного секторов и сектора развития, включая 1,5 миллиарда долларов США в виде прямых инвестиций.
Капиталовложения будут направлены на повышение энергоэффективности государственных учреждений, жилых зданий, на оборудование, промышленную модернизацию и улучшение систем централизованного теплоснабжения.
Проект поддерживается грантом в размере 5 миллионов долларов США в рамках программы «Молдова — Развитие, устойчивость и возможности для благополучия» (M-GROW).