В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

«Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности», — сказал Шеремет.