В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.
«Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан. Поэтому все международные правила и законы, используемые противником как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности», — сказал Шеремет.
По его мнению, любое другое поведение России, будет воспринято противником как слабость и только усилит давление и наращивание его военного присутствия в стратегически важных регионах.
Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет Запад, для нанесения ударов по российским объектам.
В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полеты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации.