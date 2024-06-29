Посольство Узбекистана призвало узбекистанцев в Израиле соблюдать меры предосторожности

Предупреждение связано с возможным повышением угрозы конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» на северной границе с Ливаном.
Посольство также порекомендовало следить за новостями и официальными сообщениями израильских властей, подписаться на уведомления и предупреждения от командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или веб-сайт.
«Всегда держите при себе документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана. В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — говорится в сообщении.