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Посольство Узбекистана призвало узбекистанцев в Израиле соблюдать меры предосторожности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из-за ситуации в сфере безопасности посольство Узбекистана в Израиле настоятельно рекомендует воздержаться от посещения отдельных районов страны, а также по возможности избегать массовых скоплений людей и ограничить посещение публичных мест.

Предупреждение связано с возможным повышением угрозы конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» на северной границе с Ливаном.

Посольство также порекомендовало следить за новостями и официальными сообщениями израильских властей, подписаться на уведомления и предупреждения от командования тыла Израиля (Home Front Command) через их мобильное приложение или веб-сайт.

«Всегда держите при себе документы, удостоверяющие личность и контактную информацию посольства Узбекистана. В экстренных ситуациях это поможет быстрее получить помощь», — говорится в сообщении.