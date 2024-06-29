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Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей через несколько дней

Владимир Зеленский приедет в Польшу на следующей неделе, в рамках визита, если ничего не случится, будет в том числе подписано двустороннее соглашение о безопасности. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Киеву и Варшаве важно успеть заключить договор до саммита НАТО, который начнется в Вашингтоне через несколько дней — 9 июля. Польское правительство, которое находится на переднем плане поддержки соседней республики, хотело бы послать сигнал участникам встречи о необходимости большей помощи Украине.

Ранее Украина подписала 20 соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой, а также Евросоюзом.

По оценкам премьер-министра республики Дениса Шмыгаля, соответствующие договоренности позволяют Киеву рассчитывать на 60 миллиардов долларов ежегодной военной поддержки.