Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей через несколько дней

Владимир Зеленский приедет в Польшу на следующей неделе, в рамках визита, если ничего не случится, будет в том числе подписано двустороннее соглашение о безопасности. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.