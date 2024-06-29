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Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Президент Узбекистана пожелал Национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел сегодня телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Узбекистана сердечно поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, тепло пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а также мира и процветания братскому народу Туркменистана.

В ходе разговора подчеркнули историческую роль Национального лидера в становлении и динамичном развитии современного Туркменистана, повышении авторитета страны на международной арене, укреплении узбекско-туркменских многоплановых отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

С особым удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве. Растет товарооборот, создается приграничная торговая зона, реализуются важные совместные экономические и гуманитарные программы.

Лидеры двух стран отметили важность проработки в ходе предстоящего заседания совместной Межправительственной комиссии новых проектов кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, развития межрегионального и культурного обмена.

Также рассмотрели актуальные аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Шавкат Мирзиеев