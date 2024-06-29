Совмин утвердил план работы на второе полугодие

План работы утвержден постановлением от 27 июня 2024 года № 450 «Об утверждении плана работы Совета Министров Республики Беларусь и Президиума Совета Министров Республики Беларусь на второе полугодие 2024 г.».



Согласно плану, на заседаниях Совета Министров будут рассмотрены вопросы об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за январь — июнь 2024 года, о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, Основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2025 год, о системе мер по эффективному развитию алкогольной отрасли, в том числе в условиях единого алкогольного рынка ЕАЭС, о реализации механизма автоматизированного анализа цен и др.