Белорусских депутатов не допустили к сессии ПА ОБСЕ

Напомним, ранее проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ был внесен в Госдуму. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого возможности продолжать диалог в рамках организации исчерпали себя, поэтому Москва приостанавливает свою работу в ПА ОБСЕ и выплату взносов.