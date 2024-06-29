Белорусских депутатов не допустили к сессии ПА ОБСЕ

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Делегацию Национального собрания Республики Беларусь не допустили к участию в 31-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в субботу.
Очередная сессия ПА ОБСЕ начнется 29 июня в Бухаресте и завершится 3 июля. В ее рамках запланировано проведение пленарных заседаний, а также заседаний постоянных и общих комитетов.
«Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что республика принимает активное участие в деятельности организации, а в 2017 году успешно провела 26-ю ежегодную сессию, на которой присутствовали парламентарии из 55 государств.
В парламенте подчеркнули, что недопуск белорусской делегации на сессию в Бухаресте — это пример предвзятости и дискриминации, подрывающий международный авторитет и основы ПА ОБСЕ.
Решения не признают.
Отмечается, что в связи с произошедшим белорусская сторона не станет признавать решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении республики.
В Национальном собрании констатировали, что Беларусь, как и прежде, поддерживает усилия, которые направлены на сохранение диалога между странами — членами ОБСЕ, а также выработку политических решений для упрочения общей безопасности.
Напомним, ранее проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ был внесен в Госдуму. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого возможности продолжать диалог в рамках организации исчерпали себя, поэтому Москва приостанавливает свою работу в ПА ОБСЕ и выплату взносов.