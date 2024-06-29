Минск обвинил Бухарест в срыве участия своей делегации в сессии ПА ОБСЕ

В связи с этим, подчеркнули в Минске, «белорусская сторона не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Беларуси, в связи с отказом страной, принимающей ассамблею, во въезде на ее территорию». При этом в белорусском парламенте заявили, что Белоруссия, как и ранее, «всецело поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами — членами ОБСЕ и выработку политических решений в целях упрочения» общей безопасности.