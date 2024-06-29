Минск обвинил Бухарест в срыве участия своей делегации в сессии ПА ОБСЕ

«Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии. Данное решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ», — отмечается в заявлении.
В Минске считают, что ПА ОБСЕ призвана быть площадкой для «открытого, инклюзивного диалога, ценность которого особенно возрастает в условиях текущего обострения внешнеполитической конфронтации». Недопуск парламентской делегации Белоруссии на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте является примером «откровенной предвзятости и дискриминации. Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой организации», — заявили в белорусском парламенте.
В связи с этим, подчеркнули в Минске, «белорусская сторона не признает решения, которые могут быть приняты в ходе сессии в отношении Беларуси, в связи с отказом страной, принимающей ассамблею, во въезде на ее территорию». При этом в белорусском парламенте заявили, что Белоруссия, как и ранее, «всецело поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами — членами ОБСЕ и выработку политических решений в целях упрочения» общей безопасности.