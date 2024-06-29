Двухлетний прогресс: как развиваются три новые области Казахстана

В марте 2022 года в своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совершенствования административно-территориальной структуры страны. Так, по его инициативе, появились три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. Корреспондент агентства Kazinform представляет обзор того, что изменилось за два года в новых регионах, и как они сегодня развиваются.

Источник: пресс-служба акимата Абайской области

Абайская область

Как сообщили в пресс-службе акимата области, в целом, за последние два года «экономика» региона выросла на 25%. Валовой региональный продукт увеличился с 2,4 трлн. тенге до 3 трлн. тенге. За 2023 год объем промышленного производства увеличился в 1,3 раза.

С 2022 года в области открыты 3,6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и на сегодня их количество превысило 53,2 тысяч единиц. В них занято 105,1 тыс. человек. В 2023 году субъектами МСП произведено продукции и оказано услуг на 1 трлн. 11 млрд. тенге, что на 37% превышает уровень 2022 года.

За два года в экономику области привлечено порядка 1 трлн. тенге инвестиций, в том числе 67,1% — частных. Реализовано 4 инвестпроекта на 22,3 млрд тенге. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 инвестпроектов на 26,8 млрд тенге с созданием 470 рабочих мест.

Для повышения транспортно-транзитного потенциала запущен проект по строительству железной дороги «Бахты-Аягоз» на 577,5 млрд тенге, будет создано 1700 рабочих мест. Под строительство зарезервировано 2 тысячи гектаров земли.

Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 46,7 млрд.тенге или 10,6% по сравнению с 2022 годом за счет увеличения продукции животноводства на 59,3 млрд.тенге или 20,9%. Для увеличения производства мяса, молока, яиц в прошлом году построены 2 откормочные площадки на 2500 голов; проведена реконструкция маслоцеха; подведена инфраструктура к участку регулярного орошения площадью 960 га зерновых культур, построена оросительная система на площади 1,5 тыс. га, установлены 17 дождевальных машин, приобретено поголовье племенного крупного рогатого скота.

ТОО «EurasiaAgroSemey» начата реализация проекта по строительству мясокомбината по переработке мяса и мясопродуктов мощностью 35 тонн в смену. ТОО «Ыкылас Инвест» планируется строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов мощностью 600 тонн в год в индустриальной зоне «Өндіріс». ТОО «Semey Qus» предусматривается расширение птицефабрики по производству яиц.

В целом, в 2023 году на развитие сельских территорий выделено 35 млрд тенге. Отремонтировано 213 км дорог, проведена модернизация 87 км уличного освещения, проложены водопроводные сети в 11 селах, построены 2 объекта спорта и 1 дом культуры, проведен капитальный ремонт в 10 социальных объектах. В этом году будут охвачены средним ремонтом 230,9 км дорог местного значения, 52,6 км внутрипоселковых дорог. На эти цели выделено 12,5 млрд тенге.

В сфере культуры за счет бюджетных средств реконструировано здание дома культуры в с. Приречное и отремонтировано 8 объектов культуры. Будет проведен ремонт двух домов культуры в селах Калбатау (343,6 млн. тенге) и Бескарагай (82 млн тенге).

За 2022−2023 годы введено более 700 тыс. кв. метров жилья. Для социально-уязвимых слоев населения приобретены 597 арендных квартир на 5,5 млрд тенге. В этом году планируется выкупить еще 966 арендных квартир на 14 млрд. тенге. В целом по области ведется строительство 46 многоквартирных и 1050 индивидуальных жилых домов общей площадью 388 тыс. кв. м.

В отрасли здравоохранения с 2023 года ведется строительство врачебной амбулатории на 50 посещений с дневным стационаром на 10 коек в с. Урджар со сроком завершения в текущем году. Открыто 2 гемодиализных центра. В этом году планируется дополнительно создать 1 гемодиализный центр в районе Аксуат и в рамках ГЧП поликлинику на 500 посещений с нефрологическим центром в г. Семей. До конца текущего года будет создан Центр по выявлению патологий на ранних этапах беременности.

В декабре 2023 года в городе Семей открылся центр аутизма «Асыл Мирас», который позволяет охватить 300 детей в год. Планируется строительство еще двух центров специального социального обслуживания детей в городах Семей и Аягоз по 150 мест. Ведется разработка проектно-сметных документаций. В августе прошлого года открыт Кризисный центр в городе Семей на 25 койко-мест. Планируется открытие аналогичных центров и в районах. Также до 2025 года запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на 15,2 млрд тенге.

В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в прошлом году введены 6 объектов спорта. За счет бюджетных средств ведется строительство еще 9 объектов спорта на 1,5 млрд тенге.

В рамках Нацпроекта «Комфортная школа» в этом году завершается строительство 5 школ. В результате дефицит ученических мест снизится до 5 700 мест. В городе Семей ТОО «KAZ Minerals Management» ведется строительство школы на 1200 мест. До 2025 года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования будут построены еще 6 малокомплектных школ и 6 пристроек к действующим школам.

В 2023 году открыто 2619 новых мест в дошкольных организациях, в том числе 685 мест открыто в 7 частных детских садах и расширены в 13 действующих детских садах на 1934 места. В рамках ГЧП до 2027 года планируется строительство 9 детских садов на 2100 мест. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 2−6 лет достигнет 95,5%.

Область Жетысу

В 2023 году краткосрочный экономический индикатор области составил 117,4%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют промышленность, где объем производства увеличился на 4,4% (320,6 млрд.тг), сельское хозяйство — на 1,8% (508,4 млрд.тг), торговля — (672,2 млрд.тг) и строительство (243,4 млрд.тг) увеличилось на 1,7 раза.

За 2023 год привлечено 350,8 млрд. тенге инвестиций, с ростом на 15,4%, в том числе частные инвестиции 225,4 млрд.тенге, ИФО — 126,6%. В 2024 году рост Валового регионального продукта планируется на уровне 3,4%, объем промышленности составит 335,6 млрд. тенге, с ростом на 2,8%, валовая продукция сельского хозяйства достигнет 514,4 млрд. тенге, с ростом на 1,1%. Будет привлечено 375,4 млрд. тенге инвестиций (103,8%) и введено 349,3 тыс. кв. метров жилья (101,2%).

По итогам 2023 года численность крупного, мелкого рогатого скота и лошадей выросла в среднем на 11%, соответственно объем производства мяса и молока увеличился на 1,6%. В 2023 году создано 2 откормочных площадок на 340 голов и 4 молочно-товарных ферм на 2,6 тыс. голов.

В 2024 году запланирована реализация 13 проектов на сумму 13,1 млрд. тенге с созданием 135 рабочих мест. В том числе — открытие молочного цеха ИП «NК» на сумму 4,5 млн. тенге мощностью 100 тонн в год, а также в реализация проекта по внедрению водосберегающих технологии ТОО «Смарт Агро 2024» на сумму 2 млн. тенге на площади 667 га и создание 2 откормплощадок на 5,2 тыс. голов КРС, расширение 3 молочно-товарных ферм на 1650 голов.

В целях дальнейшего развития АПК до 2026 года запланирована реализация 31 инвестпроектов на общую сумму 33,2 млрд. тенге с созданием 379 новых рабочих мест, из них наиболее крупные: расширение предприятия по переработке масличных культур ТОО «Талдыкорганский маслоэкстракционный завод» на сумму 4,3 млрд. тенге мощностью 51,7 тыс. тонн растительного масла в год (2025 г.), ТОО «Кызылшокы» на сумму 700 млн. тенге мощностью 500 га (2026 г.).

Также в целях выполнения поручения Президента проведена работа по возврату земель, в 2023 году в собственность государства возвращено 246,6 тыс. га земель, план выполнен на 112,1%. В 2024 году планируется возвратить еще 90 тыс. гектар неиспользуемых земель, по состоянию на 4 июня 2024 года возвращено 101 тыс. га.

В области также создаются благоприятные условия инвесторам. Сформирован инвестиционный портфель реализуемых проектов с 2023 по 2030 годы, который содержит 169 проектов на 3,1 трлн. тенге с созданием 11,0 тысяч рабочих мест.

В 2023 году реализованы 47 проектов на общую сумму 52,8 млрд.тенге с созданием 1257 рабочих мест. Из них, крупные проекты: ТОО «EcoWattAKA» мощностью 50 МВт в Алакольском районе (23,5 млрд. тенге, с 12 рабочих мест), завода по производству промышленных аккумуляторов ТОО «ASMA Industrial» мощностью 210 тыс. шт. в год, (3,2 млрд. тенге, 120 рабочих мест), мультимодального железнодорожного транспортно-логистического центра ТОО «Ett Dostyk» мощностью 150 тыс.контейнеров (12,3 млрд. тенге, 161 рабочих мест).

В области за 2023 год количество действующих субъектов МСБ составило 58,9 тыс. Поступления в бюджет области за 2023 год составили 478,9 млрд.тенге, в т. ч. доходы — 75,8 млрд. тенге, трансферты из РБ — 387,6 млрд. тенге. Бюджет области на 2024 год утвержден в сумме 506,6 млрд. тенге, в т. ч. доходы — 83,1 млрд., трансферты из РБ — 408,3 млрд.

В 2023 году введено 327,6 тыс. кв.метров жилья, что на 11,0% выше уровня 2022 года. На строительство 281 жилых домов на 2810 квартир из бюджета выделено 14,4 млрд. тенге. Введены в эксплуатацию 41 домов на 1407 квартир за счет бюджета и 25 домов на 308 квартир за счет частного застройщика.

Вместе с тем, за счет спонсоров построено и сдано три дома на 180 квартир в городе Талдыкорган и 27 индивидуальных жилых домов для социально-уязвимых семей, в том числе многодетных. Также за счет бюджета приобретено 356 жилых домов, 168 квартир выдано в рамках программ «Жетысу жастары» (31) и аварийного жилья (137 квартир).

В 2024 году на строительство 37 многоквартирных домов на 1717 квартир и 214 индивидуальных жилых домов из местного бюджета выделено 6,2 млрд. тенге. Также в 2024 году запланировано строительство 349,3 тыс. кв. м. жилья, из них 99,0 тыс. кв. м. за счет бюджета, коммерческое жилье на 51,6 тыс. кв. м., за счет спонсоров 43,7 тыс. кв. м. и индивидуальное жилищное строительство — 155 тыс. кв. м.

В области из 358 населенных пунктов, 192 — подлежат газификации, сегодня газифицировано 31, из них в 2023 году доступ к газу получили 9 населенных пунктов, уровень газификации достиг 45,6% (319 тыс. человек). Центральным водоснабжением обеспечены 2 села (с. Бесагаш, с. Бирлик Каратальского района), и реконструированы 112 км сетей водоснабжения в 9-и населенных пунктах.

В 2023 году на строительство и ремонт дорог выделено 35,5 млрд. тенге, отремонтировано 198 км дорог областного значения и внутрипоселковые улицы 80-ти населенных пунктов. Также в 2022 году разработаны проекты на капитальный ремонт 5-ти мостов и прошли госэкспертизу, в 2023 году были начаты ремонтные работы, из них 2 моста сданы в эксплуатацию, на завершение работ оставшихся 3 мостов выделены средства из местного бюджета. Кроме того, ведется корректировка 10 проектов по реконструкции 10-ти аварийных мостов. В 2024 году планируется отремонтировать 232 км дорог областного значения и ремонт внутренних улиц 55 населенных пунктов на общую сумму 37,2 млрд. тенге.

В целях обеспечения занятости, повышения доходов населения в 2023 году активными мерами охвачено свыше 33 тысяч безработных и самозанятых граждан, из них трудоустроено 25 333 чел., в том числе 15 601 чел. на постоянные рабочие места.

Также, в городе Талдыкорган совместно с фондом «Камкорлык» открылся Центр для детей с аутизмом и другими нарушениями психического развития, спортивно-реабилитационный комплекс «Асар». В 2024 году в Талдыкоргане планируется строительство Реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест.

В прошлом году по области было открыто 15 частных детских садов на 1270 мест и дополнительные места на 1495 мест. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 2−6 лет составляет 94,0%, от 3−6 лет — 99,5%. Введены в эксплуатацию 6 школ на 1760 мест. Вместе с тем, ведется строительство 5 школ, из них 2 в рамках национального проекта «Комфортная школа» и 3 взамен приспособленных школ. Также модернизировано 58 школ, ведется капитальный ремонт 11 объектов, из них по 8 объектам работы завершены и 3 объекта, переходящие на 2024 год. В 2024 году запланирован капитальный ремонт 7 объектов, также планируется модернизация 58 школ, и приобретение 78 предметных кабинетов.

В сфере здравоохранения ведется строительство 8 объектов на 2,1 млрд. тенге. В 2023 году введены 4 объекта: врачебная амбулатория на 25 посещений в селе Сагабуйен и медицинский пункт в селе Алтынарык Аксуского, ФАП в с. Камыскала Алакольского районов, прачечная и пищеблок инфекционной больницы в г. Талдыкорган. Также за счет местного бюджета установлено 22 медпункта на базе модульных конструкций на 1,5 млрд. тенге, в 2024 году будет установлено еще 27.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения», до 2025 года планируется строительство 59 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 15 врачебных амбулаторий, 39 фельдшерско-акушерских и 5 медпунктов. В этом году ведется строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 спортивных комплексов, 3 стадионов, 2 зала борьбы и учебно-тренировочный комплекс по волейболу в г. Талдыкорган на общую сумму 8,1 млрд. тенге.

В сфере культуры в 2023 году на строительство 5 объектов выделено 2,8 млрд.тенге Введены дом культуры в с. Кальпе Каратальского, в с. Акжар Алакольского районов и краеведческий музей в г. Уштобе Каратальского района. Также, ведется капитальный ремонт 10 объектов на 2,3 млрд. тенге, из них завершен капремонт 3 Домов культур на 800 мест.

Область Улытау

В сфере образования в 2023—2024 годах в области открылись 2 частных детских сада, где размещен госзаказ на 180 мест, Методический центр, Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Ұлытау дарыны» и Центр поддержки детей с расстройствами аутистического спектра. В 2023 году приобретено 11 кабинетов поддержки инклюзии за счет областного бюджета на 99,7 млн тенге. Также за 2 года отремонтировано 73 объекта образования на общую сумму 3,3 млрд.тенге.

В 2022 году было построено 5 многоэтажных квартирных домов. В сфере ЖКХ идет реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган" (2 очередь 1,2,4,6 пуск), также строительство АГРС-Жезказган, водопроводных сетей в селе Орынбай Жанааркинского района, установка в 6 сельских населенных пунктах комплексных блока модулей очистки воды.

В прошлом году по области было отремонтировано и введено в эксплуатацию 106,2 км автодорог.

В сфере здравоохранения идет строительство 4 фельдшерско-акушерских пункта. В сфере культуры был проведен капитальный ремонт сельского клуба поселка Карсакпай в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» на 132 млн тенге.

В 2023 году в области сократилось общее количество преступности на 17%, особо тяжких преступлений на 41,5%, средней тяжести на 64,2%, небольшой тяжести на 41,5%.

В соответствии с поручением президента о возврате неиспользуемых земельных участков в собственность государства на территории области в 2023 году утвержден план по возврату в собственность государства неиспользуемых по назначению земельных участков площадью 250 000 гектаров. На 2024 год запланировано 170 тысяч гектаров.

Также за два года было были привлечены инвестиции на строительство оптово-распределительного центра в г. Жезказган, опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов, завода керамического кирпича, создания животноводческого комплекса на 10000 голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами. Сегодня открыты 69 субъектов малого и среднего бизнеса.

В этом году КХ «Ахтямов» за счет собственных средств ведется реализация 2-х проектов по птицеводству: производство мяса-бройлера в городе Жезказгане; переработка мяса-бройлера. Проекты готовы на 100% и будут запущены в июле.