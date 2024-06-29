Таможня Литвы усилит проверки на границе с Беларусью

Первые рейды, проведенные на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», выявили такие нарушения, как отсутствие действующих удостоверений, вождение без использования карты водителя или с использованием поддельной карты водителя и т. п. Такие нарушения применяются в качестве инструмента для обхода санкций ЕС против России и Беларуси, что помогает некоторым компаниям находить почву для незаконной деятельности, уточняется в сообщении.