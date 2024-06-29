Таможня Литвы усилит проверки на границе с Беларусью

По версии литовской стороны, грузовые тягачи с полуприцепами зарегистрированных в балтийской республике компаний выезжают в Беларусь и Россию для перевозки грузов, но так и не возвращаются. По похожей схеме вывозят и люксовые автомобили.
Замечено, что отдельные лица регистрируют на свое имя транспортные средства, которые выезжают, но затем не возвращаются в Литву", — констатирует таможня Литвы.
В связи с этим литовская таможня напоминает, что статья 15 закона о международных санкциях предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости товара и не менее 10 тыс. евро за подобные нарушения санкций в отношении юридических лиц.
Первые рейды, проведенные на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», выявили такие нарушения, как отсутствие действующих удостоверений, вождение без использования карты водителя или с использованием поддельной карты водителя