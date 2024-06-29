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Таможня Литвы усилит проверки на границе с Беларусью

Криминальная служба таможни и Литовская администрация транспортной безопасности (LTSA) будут проводить регулярные рейды на пограничных с Беларусью постах и детальные проверки. ﻿Причиной стала раскрытая новая схема обхода санкций. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

По версии литовской стороны, грузовые тягачи с полуприцепами зарегистрированных в балтийской республике компаний выезжают в Беларусь и Россию для перевозки грузов, но так и не возвращаются. По похожей схеме вывозят и люксовые автомобили.

Замечено, что отдельные лица регистрируют на свое имя транспортные средства, которые выезжают, но затем не возвращаются в Литву", — констатирует таможня Литвы.

В связи с этим литовская таможня напоминает, что статья 15 закона о международных санкциях предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости товара и не менее 10 тыс. евро за подобные нарушения санкций в отношении юридических лиц.

Первые рейды, проведенные на пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», выявили такие нарушения, как отсутствие действующих удостоверений, вождение без использования карты водителя или с использованием поддельной карты водителя и т. п. Такие нарушения применяются в качестве инструмента для обхода санкций ЕС против России и Беларуси, что помогает некоторым компаниям находить почву для незаконной деятельности, уточняется в сообщении.

таможня