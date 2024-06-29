Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

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«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — ответил представитель Кремля на вопрос, приехали ли собаки и прошли ли необходимые процедуры.
Путин
Ранее Песков говорил, что клички собакам будут даны после завершения всех необходимых процедур в Москве.
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, уже адаптируются в Москве, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — ответил представитель Кремля на вопрос, приехали ли собаки и прошли ли необходимые процедуры.
Путин
Ранее Песков говорил, что клички собакам будут даны после завершения всех необходимых процедур в Москве.