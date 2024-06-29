В Астане продолжаются полеты военной авиации

«Во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей. В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности», — говорится в официальном сообщении МО РК.