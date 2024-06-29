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В Астане продолжаются полеты военной авиации

Жители и гости столицы продолжают наблюдать за полетами авиации Минобороны. Тренировочные полеты закончатся 1 июля. Небо над Астаной находится под усиленным контроле в связи с проведением Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Источник: МО РК

Второй день жители Астаны наблюдают за тренировочными полетами военной авиации. Горожане публикуют видео пролета истребителей над столицей Казахстана.

Как известно, с 28 июня по 1 июля текущего года проходят тренировочные полеты авиации Вооруженных сил. Министерство обороны РК просит жителей столицы сохранять спокойствие.

«Во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей. В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности», — говорится в официальном сообщении МО РК.

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