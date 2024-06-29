Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки

По его словам, этим «пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться». «Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты», — сказал Лукашевич.