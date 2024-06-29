Минск сообщил о развертывании ВСУ систем радиоэлектронной разведки

МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич в Telegram-канале.
«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле», — приводит слова Лукашевича пресс-служба минобороны Белоруссии.
Отмечается, что у Белоруссии есть информация о том, что «Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику, в частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника».
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«По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе», — отметил Лукашевич.
По его словам, этим «пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться». «Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты», — сказал Лукашевич.