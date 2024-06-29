Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны

«Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи», — заявил Лукашевич.