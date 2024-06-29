МИНСК, 29 июн — РИА Новости. Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны, готова дать отпор любому противнику, сообщил командующий силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич. Его слова приводит пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
«Наши подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы. Они имеют задачу вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, прикрывают подразделения ракетных войск и артиллерии, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению, при необходимости, в районы засадных действий на назначенные рубежи», — заявил Лукашевич.
По его словам, «военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач».
«Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь», — отметил он.
Ранее Лукашевич заявил, что «у ВСУ не все хорошо на фронте, несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава». Кроме того, Украина развернула системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусских границ.