В Иране объявлен второй тур президентских выборов

В голосовании могут участвовать все граждане старше 18 лет, то есть около 61 млн человек из 85 млн граждан страны. В рамках президентской кампании в Иране было открыто 48 тыс. избирательных участков, половину из которых расположили в городах, а другую — в сельской местности. Около 350 участков открыто за пределами Ирана.