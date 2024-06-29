В Иране объявлен второй тур президентских выборов

По результатам первого тура было собрано 24,5 млн голосов:
- 10,4 млн получил бывший депутат Масуд Пезешкиан;
- 9,4 млн — член Совета безопасности Саид Джалили;
- 3,3 млн — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф;
- 206 тыс.— экс-глава МВД страны и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади.
В голосовании могут участвовать все граждане старше 18 лет, то есть около 61 млн человек из 85 млн граждан страны. В рамках президентской кампании в Иране было открыто 48 тыс. избирательных участков, половину из которых расположили в городах, а другую — в сельской местности. Около 350 участков открыто за пределами Ирана.
19 мая вертолет с президентом Раиси на борту разбился рядом с иранской деревней Тавиль. Среди погибших также оказался министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Накануне выборов, 26 июня, из гонки вышел вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми. Он призывал продолжать следовать политике Эбрахима Раиси. Также из гонки выбыл мэр Тегерана Алиреза Закани.