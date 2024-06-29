Стройотряды и ярмарки вакансий. В Узбекистане будут целенаправленно трудоустраивать учащуюся молодежь

Об этом заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам молодежной политики и поддержки молодых узбекистанцев.
Президент поручил хокимам областей и районов в летний сезон проводить ярмарки вакансий в школах, колледжах, вузах и парках отдыха. Благодаря этому могут быть трудоустроены не менее 150 тысяч молодых людей. Кроме того, глава государства подчеркнул важность создания стройотрядов для молодежи в летние месяцы. Они помогут привлечь к работе 100 тысяч молодых людей ежемесячно.
Отметим также, что с нового 2024/2025 учебного года подоходный и социальный налог для учащихся будет равен 1%. При этом расходы предпринимателей, которые обучают и трудоустраивают школьников и студентов, будут вычитаться из налогооблагаемой базы.
Напомним, что молодым жительницам Узбекистана, остро нуждающимся в жилье, будут выделять однокомнатные квартиры в социальных домах.