Стройотряды и ярмарки вакансий. В Узбекистане будут целенаправленно трудоустраивать учащуюся молодежь

Президент поручил хокимам областей и районов в летний сезон проводить ярмарки вакансий в школах, колледжах, вузах и парках отдыха. Благодаря этому могут быть трудоустроены не менее 150 тысяч молодых людей. Кроме того, глава государства подчеркнул важность создания стройотрядов для молодежи в летние месяцы. Они помогут привлечь к работе 100 тысяч молодых людей ежемесячно.