Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Узбекистана в Швеции покинул свой пост

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Нодира Ганиева, который был первым послом нашей страны в Швеции, освободили от занимаемой должности, передает корреспондент Podrobno.uz.

Решение принято Кенгашем Сената Олий Мажлиса. О причинах увольнения не сообщается.

Нодир Ганиев возглавлял дипмиссию в Стокгольме с октября 2023 года. Таким образом, этот пост он занимал чуть больше восьми месяцев.

дипломатия