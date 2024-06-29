Посол Узбекистана в Швеции покинул свой пост

Решение принято Кенгашем Сената Олий Мажлиса. О причинах увольнения не сообщается.
Нодир Ганиев возглавлял дипмиссию в Стокгольме с октября 2023 года. Таким образом, этот пост он занимал чуть больше восьми месяцев.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Нодира Ганиева, который был первым послом нашей страны в Швеции, освободили от занимаемой должности, передает корреспондент Podrobno.uz.
Решение принято Кенгашем Сената Олий Мажлиса. О причинах увольнения не сообщается.
Нодир Ганиев возглавлял дипмиссию в Стокгольме с октября 2023 года. Таким образом, этот пост он занимал чуть больше восьми месяцев.