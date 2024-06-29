Заседание группы по рассмотрению петиции о возврате времени перенесено в Казахстане

«Запланированное на 28 июня второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательного часового пояса отменено по обращению автора», — говорится в сообщении.
26 июня заявители петиции попросили перенести заседания, сейчас новая дата не выбрана.
Первое заседание рабочей группы прошло 21 июня. Запись прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале министерства торговли и интеграции РК. Ведомство обещает публиковать все заседания в открытом доступе.
Петиция за возврат прежнего часового пояса в Казахстане набрала свыше 50 тыс. подписей на государственном сайте Epetition.kz. По закону, она принята правительством в работу.
Министр торговли Арман Шаккалиев ранее ответил, что комиссия примет решение по петиции в установленный законом срок — через 40 дней будет вынесено решение после первого дня заседания.