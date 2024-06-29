ЕС распространил на Белоруссию некоторые антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Совет ЕС в субботу ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России, следует из заявления Совета.
«Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики… Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России», — говорится в заявлении Совета.
Сообщается, в частности, что новые ограничения запрещают импорт из Белоруссии в ЕС золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Запрещен также транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.
ЕС в новом пакете распространил ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в Белоруссии.