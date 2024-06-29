Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС распространил часть российских санкций на Белоруссию

ЕС ввел санкции против Белоруссии, меры копируют те, которые введены в отношении России.

Источник: Reuters

ЕС ввел санкции против Белоруссии, меры копируют те, которые введены в отношении России. В Брюсселе заявили, что цель ограничений — борьба с обходом санкций со стороны России.

  • Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации.
  • Запрещается импорт золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти из Белоруссии.
  • Под запретом — оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниринговых, маркетинговых, рекламных услуг.
  • Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.
  • Европейские экспортеры обязаны вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.

Материал дополняется

ЕС
санкции