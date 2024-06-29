Минобороны о нарушениях госграницы в воздухе: для обнаружения БПЛА дополнительно наращены силы

«В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных территориях с Республикой Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечаются постоянные нарушения государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемыми задачами мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения. Но могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия», — подчеркнул Андрей Северинчик.
Он добавил: «Необходимо учитывать, что подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в приграничных территориях, обеспечены не только разведывательными беспилотными летательными аппаратами, но и аппаратами с возможностью нанести поражение в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы в средствах противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области».
«В данных условиях ВВС и войска ПВО адекватно реагируют на складывающуюся обстановку вокруг Республики Беларусь. Для обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь дополнительно наращены силы и средства разведки, а именно — выведены подвижные маловысотные радиолокационные группы радиотехнических войск, наращена система постов визуального наблюдения с целью обеспечения информацией огневых подразделений зенитно-ракетных войск, войск ПВО, оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве», — отметил Андрей Северинчик.
Как сообщалось ранее, в последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Также стало известно, что Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса». Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь.