Минобороны о нарушениях госграницы в воздухе: для обнаружения БПЛА дополнительно наращены силы

«В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных территориях с Республикой Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечаются постоянные нарушения государственной границы в воздушном пространстве нашего государства. В связи с выполняемыми задачами мы не всегда можем открыто рассказать о всех фактах нарушения. Но могу уверить, что ни одно нарушение не остается без воздействия», — подчеркнул Андрей Северинчик.