В Молдове вырастет пенсионный возраст для женщин

С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается еще на полгода.
Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 61 год.
Также с 1 июля полный страховой стаж для женщин будет равен таковому для мужчин — 34 года.
С 1 июля полный страховой стаж для женщин будет равен таковому для мужчин — 34 года.
С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается еще на полгода.
Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 61 год.
Также с 1 июля полный страховой стаж для женщин будет равен таковому для мужчин — 34 года.