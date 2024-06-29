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В Молдове вырастет пенсионный возраст для женщин

С 1 июля полный страховой стаж для женщин будет равен таковому для мужчин — 34 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля пенсионный возраст для женщин увеличивается еще на полгода.

Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 61 год.

Также с 1 июля полный страховой стаж для женщин будет равен таковому для мужчин — 34 года.