Беспрозванных считает, что бизнес демонстрирует высокий уровень адаптивности в условиях санкций

По мнению врио губернатора, в условиях санкций и логистических ограничений бизнес Калининградской области демонстрирует высокий уровень ответственности и адаптивности. «Промышленники и предприниматели нашего региона столкнулись с ситуацией, которой нет нигде в стране, но при этом продолжают инвестировать и развивать свои предприятия», — отметил Беспрозванных.