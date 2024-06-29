Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил слова о «Госдуре»

«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — ответил на это Бастрыкин. 27 июня глава СК, говоря о нижней палате парламента и ситуации с миграционным законодательством, использовал словосочетание «Государственная дура» (в 2012 году Госдуму так назвал телеведущий Владимир Познер, но позже извинился, заявив, что допустил оговорку). Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что это высказывание «оскорбляет народ», а в СК позже пояснили, что Бастрыкин не хотел задеть депутатов, а стремился привлечь их внимание к «проблеме с миграцией».